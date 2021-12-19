Буртасова и Бабиков выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU

Антон Бабиков и Евгения Буртасова Фото: globallookpress.com
Россияне Евгения Буртасова и Антон Бабиков, использовавшие 9 дополнительных патронов, прошли дистанцию за 39 минут 39.2 секунды.
Второе место заняли представители Швеции. Бронза — у сборной Италии.
Биатлон. Кубок IBU
Смешанная эстафета. Синглмикст
1. Россия (Евгения Буртасова, Антон Бабиков) — 35.12,2 (0 шт. кругов + 9 доп.патронов)
2. Швеция (Элизабет Хегберг, Виктор Брандт) — отставание 16,3 (0+5)
3. Италия (Ребекка Пасслер, Патрик Браунхофер) — 37,9 (0+5)
4. Франция (Лу Жанмонно, Эмильен Клод) — 36,8 (1+10)
5. Австрия (Кристина Оберталер, Магнус Оберхаузер) — 58,6 (2+9)
6. Германия (Юлиана Фрюхвирт, Юстус Штрелов) — 1.11,7 (2+7)