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    Буртасова и Бабиков выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Сборная России одержала победу в смешанной одиночной эстафете на на 3-м этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.

    Антон Бабиков и Евгения Буртасова
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    Антон Бабиков и Евгения Буртасова

    Россияне Евгения Буртасова и Антон Бабиков, использовавшие 9 дополнительных патронов, прошли дистанцию за 39 минут 39.2 секунды.

    Второе место заняли представители Швеции. Бронза — у сборной Италии.

    Биатлон. Кубок IBU
    Смешанная эстафета. Синглмикст

    1. Россия (Евгения Буртасова, Антон Бабиков) — 35.12,2 (0 шт. кругов + 9 доп.патронов)
    2. Швеция (Элизабет Хегберг, Виктор Брандт) — отставание 16,3 (0+5)
    3. Италия (Ребекка Пасслер, Патрик Браунхофер) — 37,9 (0+5)
    4. Франция (Лу Жанмонно, Эмильен Клод) — 36,8 (1+10)
    5. Австрия (Кристина Оберталер, Магнус Оберхаузер) — 58,6 (2+9)
    6. Германия (Юлиана Фрюхвирт, Юстус Штрелов) — 1.11,7 (2+7)

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