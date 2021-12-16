В спринте за Кубок Мира выиграла Улсбю-Ройселанн, россиянка Резцова — пятая

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) прошел женский спринт. Победу одержала норвежка. Лучшая из россиянок— 5-я.

Росссиянка Кристина Резцова на финише была пятой, уступив Эберг, которой досталась бронза, 10 секунд. Лидеры массово не ошибались на стрельбе. А те, кто ошибались, остались позади. И Алимбекова, и Сола, и Экхофф, и Ханна Эберг. Россиянка была просто быстрее.

Биатлон. Кубок мира.Женщины.7.5 км.

1. Марте Улсбю-Ройселанн (Норвегия) — 20.22,0 (0)

2. Анаис Бескон (Франция) — 15,4 (0)

3. Эльвира Оберг (Швеция) — 16,1 (2)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 24,9 (0)

5. Кристина Резцова (Россия) — 26,7 (1)

6. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 34,7 (1)

7. Анна Сола (Белоруссия) — 37,8 (2)

8. Линн Перссон (Швеция) — 39,9 (0)

9. Мари Эдер (Финляндия) — 41,7 (1)

10. Ханна Оберг (Швеция) — 42,4 (2)

11. Тириль Экхофф (Норвегия) — 45,1 (1)…

17. Ирина Казакевич (Россия) — 1.02,5 (1)…

21. Светлана Миронова (Россия) — 1.04,5 (1)…

23. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.06,1 (2)

24. Валерия Васнецова (Россия) — 1.06,8 (1).