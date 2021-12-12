Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на австрийском этапе Кубка мира

завоевала бронзовые медали в мужской эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Победу в эстафете одержали норвежцы, использовавшие пять дополнительных патронов, и показавшие время 1 час 14 минут 34,8 секунды.

Серебряные медали у французов, отставших на 21,2 секунды.

Сборная России в составе Василия Томшина, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала третьей, несмотря на 1 штрафной круг (+47,3 секунды).

Биатлон. Кубок мира

Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км