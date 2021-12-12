Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на австрийском этапе Кубка мира

Победу в эстафете одержали норвежцы, использовавшие пять дополнительных патронов, и показавшие время 1 час 14 минут 34,8 секунды.
Серебряные медали у французов, отставших на 21,2 секунды.
Сборная России в составе Василия Томшина, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала третьей, несмотря на 1 штрафной круг (+47,3 секунды).
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км
1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 1:14.34,8 (0 шт. кругов+ 5 доп. патронов)
2. Франция (Фабьен Клод, Симон Дестье, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) — отставание 21,2 (0+8)
4. Германия (Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Роман Рес, Филипп Наврат) — 1.00,0 (0+10)
5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Мальте Стефанссон, Себастьян Самуэльссон) — 1.30,2 (0+7)
6. Белоруссия (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский) — 2.09,5 (1+5)