Давидова выиграла стартовую гонку Кубка мира по биатлону

Не допустив ни одного промаха, Давидова преодолела дистанцию за 42 минуты 43,5 секунды.
Второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая с одним промахом отстала на 1 минуту 17,7 секунды.
Замкнула тройку сильнейших немка Дениз Херрман. Она тоже один раз промахнулась и проиграла лидеру 1 минуту 23 секунды.
Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, расположившаяся на пятой строчке (+2.04,0).
Кубок мира. Эстерсунд (Швеция)
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.43,5 (0)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +01.17,7 (1)
3. Дениз Херманн (Германия) — +01.23,0 (1)
4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +01.46,0 (2)
5. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.04,0 (1)
6. Эмма Ландер (Канада) — +02.05,2 (1)
8. Кристина Резцова (Россия) — +02.27,7 (1)
25. Светлана Миронова (Россия) — +03.45,1 (3)
29. Лариса Куклина (Россия) — +03.49,7 (3)
44. Валерия Васнецова (Россия) — +04.58,6 (4)
109. Ирина Казакевич (Россия) — +11.36,0 (10)