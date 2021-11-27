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    Давидова выиграла стартовую гонку Кубка мира по биатлону

    Прочие Биатлон
    Чешская биатлонистка Маркета Давидова заняла первое место в индивидуальной гонке первого в сезоне этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

    Маркета Давидова
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    Маркета Давидова

    Не допустив ни одного промаха, Давидова преодолела дистанцию за 42 минуты 43,5 секунды.

    Второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая с одним промахом отстала на 1 минуту 17,7 секунды.

    Замкнула тройку сильнейших немка Дениз Херрман. Она тоже один раз промахнулась и проиграла лидеру 1 минуту 23 секунды.

    Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, расположившаяся на пятой строчке (+2.04,0).

    Кубок мира. Эстерсунд (Швеция)
    Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

    1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.43,5 (0)
    2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +01.17,7 (1)
    3. Дениз Херманн (Германия) — +01.23,0 (1)
    4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +01.46,0 (2)
    5. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.04,0 (1)
    6. Эмма Ландер (Канада) — +02.05,2 (1)
    8. Кристина Резцова (Россия) — +02.27,7 (1)
    25. Светлана Миронова (Россия) — +03.45,1 (3)
    29. Лариса Куклина (Россия) — +03.49,7 (3)
    44. Валерия Васнецова (Россия) — +04.58,6 (4)
    109. Ирина Казакевич (Россия) — +11.36,0 (10)

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