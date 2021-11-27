Давидова выиграла стартовую гонку Кубка мира по биатлону

Чешская биатлонистказаняла первое место в индивидуальной гонке первого в сезоне этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Не допустив ни одного промаха, Давидова преодолела дистанцию за 42 минуты 43,5 секунды.

Второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая с одним промахом отстала на 1 минуту 17,7 секунды.

Замкнула тройку сильнейших немка Дениз Херрман. Она тоже один раз промахнулась и проиграла лидеру 1 минуту 23 секунды.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, расположившаяся на пятой строчке (+2.04,0).

Кубок мира. Эстерсунд (Швеция)

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.43,5 (0)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +01.17,7 (1)

3. Дениз Херманн (Германия) — +01.23,0 (1)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +01.46,0 (2)

5. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.04,0 (1)

6. Эмма Ландер (Канада) — +02.05,2 (1)

8. Кристина Резцова (Россия) — +02.27,7 (1)

25. Светлана Миронова (Россия) — +03.45,1 (3)

29. Лариса Куклина (Россия) — +03.49,7 (3)

44. Валерия Васнецова (Россия) — +04.58,6 (4)

109. Ирина Казакевич (Россия) — +11.36,0 (10)