Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на Гран-при России

«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции

Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью 1:1 с шведским «Мальмё» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было