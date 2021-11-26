ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Монако»Лига Европы: «Монако» и «Вест Хэм» прошли дальше, у «Спартака» все очень сложно
  • 17:51
    • Нападающий «Лиона» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • 17:20
    • Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на Гран-при России
  • 16:32
    • Японец Томоно выиграл короткую программу на Гран-при России, Коляда — четвертый
  • 16:16
    • Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира
  • 16:06
    • Дальквист победила в спринте на стартовом этапе Кубка мира
    Все новости спорта

    Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на Гран-при России

    Прочие Фигурное катание
    Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в ритм-танце на Гран-при в России в Сочи.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    За свой танец они получили от судей 86,81 балла.

    Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (79,56), третьими — канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (76,39).

    Произвольный танец фигуристы представят 27 ноября.

    Фигурное катание
    Сочи (Россия). Гран-при. Rostelecom Cup
    Танцы. Ритм-танец

    1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,81
    2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 79,56
    3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 76,39
    4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 75,94
    5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 73,72
    6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 71,95
    7. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 71,43
    8. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (Россия) — 71,05

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Гранада» сыграют нерезультативно
  • «Атлетик» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Анже» отберет очки у «Ланса»?
  • «Ланс» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Вернется ли «Майнц» на победный путь?
  • «Штутгарт» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.50
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ланс — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Палмейрас — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному