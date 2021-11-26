Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на Гран-при России

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: globallookpress.com
За свой танец они получили от судей 86,81 балла.
Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (79,56), третьими — канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (76,39).
Произвольный танец фигуристы представят 27 ноября.
Фигурное катание
Сочи (Россия). Гран-при. Rostelecom Cup
Танцы. Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,81
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 79,56
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 76,39
4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 75,94
5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 73,72
6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 71,95
7. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 71,43
8. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (Россия) — 71,05