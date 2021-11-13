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    Поварницын включен в состав сборной России на первые этапы Кубка мира

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    Тренерский штаб сборной России определился с составами мужской команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщает официальный сайт СБР

    Александр Поварницын
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    Александр Поварницын

    По сумме итогов двух контрольных гонок в Ханты-Мансийске 12 и 13 ноября шестым участником команды Кубка мира стал Александр Поварницын.

    В ближайшее время он присоединится к ранее выполнившим критерии отбора Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Матвею Елисееву, Евгению Гараничеву и Кариму Халили, которые в настоящий момент готовятся к старту сезона в Обертиллиахе (Австрия).

    На Кубок IBU отобрались: Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухамедзянов, Антон Бабиков, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов. Запасной — Максим Цветков.

    «Александр Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков.

    Подтвердил свои скоростные качества Серохвостов, и я уверен, что, если он сохранит эту скорость, в ближайшее время мы увидим его на Кубке мира. Вопрос участия Даниила в Универсиаде, так волнующий наших болельщиков, не стоит. Его участие там не планируется.

    В любом случае, между командами Кубка мира и Кубка IBU в первом триместре будет ротация, чтобы посмотреть на высшем уровне максимальное количество кандидатов», — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

    Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU стартуют, соответственно, в Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября.

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