Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в Италии

Анна Щербакова Фото: globallookpress.com
За свою произвольную программу Щербакова получила 165,05 балла, а в сумме набрала 236,78 балла.
Второе место заняла еще одна россиянка Майя Хромых с результатом 226,35 балла.
Замкнула тройку сильнейших бельгийка Луна Хендрикс (219,05).
Турин (Италия). Гран-при. Gran Premio d'Italia
Женщины. Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 165.05
2. Майя Хромых (Россия) — 154.31
3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 145.53
4. Маи Михара (Япония) — 144.49
5. Сатоко Мияхара (Япония) — 138.72
6. Ким Елим (Корея) — 130.72
7. Софья Самодурова (Россия) — 121.91
8. Лим Юн Су (Корея) — 112.55