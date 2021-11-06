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    Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в Италии

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    За свою произвольную программу Щербакова получила 165,05 балла, а в сумме набрала 236,78 балла.

    Второе место заняла еще одна россиянка Майя Хромых с результатом 226,35 балла.

    Замкнула тройку сильнейших бельгийка Луна Хендрикс (219,05).

    Турин (Италия). Гран-при. Gran Premio d'Italia
    Женщины. Итог

    1. Анна Щербакова (Россия) — 165.05
    2. Майя Хромых (Россия) — 154.31
    3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 145.53
    4. Маи Михара (Япония) — 144.49
    5. Сатоко Мияхара (Япония) — 138.72
    6. Ким Елим (Корея) — 130.72
    7. Софья Самодурова (Россия) — 121.91
    8. Лим Юн Су (Корея) — 112.55

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