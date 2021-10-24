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    Даниелян занял десятое место на Skate America

    Прочие Фигурное катание
    Российский фигурист Артур Даниелян занял десятое место на первом этапе серии Гран-при — Skate America, который проходит в Лас-Вегасе.

    Артур Даниелян
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    Артур Даниелян

    Лучший результат показал американец Винсент Чжоу. За свою программу он получил 198,13 балла. В сумме за произвольную и короткую программы Чжоу набрал 295,56 балла.

    Вторым стал японец Шома Уно (270,68), третьим — американец Нейтан Чен (269,37).

    Гран-при США (Skate America). Мужчины. Итоговое положение

    1. Винсент Чжоу (США) — 198,13
    2. Натан Чен (США) — 186,48
    3. Сома Уно (Япония) — 181,61
    4. Сун Сато (Япония) — 166,53
    5. Михал Бржезина (Чехия) — 152,04
    6. Даниэль Грассль (Италия) — 150,55
    7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 149,92
    8. Артур Даниелян (Россия) — 146,19
    9. Нам Нгуен (Канада) — 145,28
    10. Джимми Ма (США) — 143,60

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