Даниелян занял десятое место на Skate America

Российский фигуристзанял десятое место на первом этапе серии Гран-при — Skate America, который проходит в Лас-Вегасе.

Лучший результат показал американец Винсент Чжоу. За свою программу он получил 198,13 балла. В сумме за произвольную и короткую программы Чжоу набрал 295,56 балла.

Вторым стал японец Шома Уно (270,68), третьим — американец Нейтан Чен (269,37).

Гран-при США (Skate America). Мужчины. Итоговое положение

1. Винсент Чжоу (США) — 198,13

2. Натан Чен (США) — 186,48

3. Сома Уно (Япония) — 181,61

4. Сун Сато (Япония) — 166,53

5. Михал Бржезина (Чехия) — 152,04

6. Даниэль Грассль (Италия) — 150,55

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 149,92

8. Артур Даниелян (Россия) — 146,19

9. Нам Нгуен (Канада) — 145,28

10. Джимми Ма (США) — 143,60