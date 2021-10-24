Даниелян занял десятое место на Skate America

Артур Даниелян Фото: globallookpress.com
Лучший результат показал американец Винсент Чжоу. За свою программу он получил 198,13 балла. В сумме за произвольную и короткую программы Чжоу набрал 295,56 балла.
Вторым стал японец Шома Уно (270,68), третьим — американец Нейтан Чен (269,37).
Гран-при США (Skate America). Мужчины. Итоговое положение
1. Винсент Чжоу (США) — 198,13
2. Натан Чен (США) — 186,48
3. Сома Уно (Япония) — 181,61
4. Сун Сато (Япония) — 166,53
5. Михал Бржезина (Чехия) — 152,04
6. Даниэль Грассль (Италия) — 150,55
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 149,92
8. Артур Даниелян (Россия) — 146,19
9. Нам Нгуен (Канада) — 145,28
10. Джимми Ма (США) — 143,60