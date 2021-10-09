Пападакис и Сизерон лидируют после ритм-танца на Finlandia Trophy

За свой прокат французы получили от судей 85,58 балла.
Вторыми идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (83,72), третьими — испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин (74,79).
Произвольную программу танцоры представят 10 октября.
ISU Challenger. Finlandia Trophy
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 85,58
2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 83,72
3. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 74,79
4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 74,78
5. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 72,67
6. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 72,36
7. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 71,93
8. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 71,92
9. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 68,35...