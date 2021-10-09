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    Пападакис и Сизерон лидируют после ритм-танца на Finlandia Trophy

    Прочие Фигурное катание
    Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на турнире Finlandia Trophy.

    Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон
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    Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон

    За свой прокат французы получили от судей 85,58 балла.

    Вторыми идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (83,72), третьими — испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин (74,79).

    Произвольную программу танцоры представят 10 октября.

    ISU Challenger. Finlandia Trophy
    Танцы на льду. Ритм-танец

    1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 85,58
    2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 83,72
    3. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 74,79
    4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 74,78
    5. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 72,67
    6. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 72,36
    7. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 71,93
    8. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 71,92
    9. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 68,35...

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