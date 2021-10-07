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    Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Finlandia Trophy

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    Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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    Евгения Тарасова и Владимир Морозов

    За свое выступление они получили 78,33 балла.

    Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают второе место с результатом 73,76 балла.

    Замыкают тройку канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады — 67,55 балла.

    Произвольные программы пары представят 8 октября.

    ISU Challenger
    Финляндия
    Finlandia Trophy

    1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 78,33
    2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 73,76
    3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада) — 67,55
    4. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания)
    5. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 65,19
    6. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США) — 64,98
    7. Джессика-Ноэль Калаланг — Брайан Джонсон (США) — 64,13
    8. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) — 61,60
    9. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия) — 48,36
    10. Дорота Брода — Педро Бетегон Мартин (Испания) — 47,94

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