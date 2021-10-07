Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Finlandia Trophy

За свое выступление они получили 78,33 балла.
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают второе место с результатом 73,76 балла.
Замыкают тройку канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады — 67,55 балла.
Произвольные программы пары представят 8 октября.
ISU Challenger
Финляндия
Finlandia Trophy
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 78,33
2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 73,76
3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада) — 67,55
4. Лаура Баркеро — Марко Цандрон (Испания)
5. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 65,19
6. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США) — 64,98
7. Джессика-Ноэль Калаланг — Брайан Джонсон (США) — 64,13
8. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) — 61,60
9. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия) — 48,36
10. Дорота Брода — Педро Бетегон Мартин (Испания) — 47,94