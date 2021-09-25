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    Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону

    Прочие Биатлон
    Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Латыпов, допустив два промаха на двух огневых рубежах, преодолел 10-километровую дистанцию за 24 минуты 34,2 секунды.

    Второе место занял Даниил Серохвостов (+4,6), третье — Денис Таштимеров (+17,5).

    26 сентября в Тюмени состоятся женская и мужская эстафетные гонки.

    Чемпионат России по летнему биатлону
    Спринт (10 км). Мужчины

    1.Эдуард Латыпов (республика Башкортостан) — 24.34,2 (2 промаха)
    2.Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — отставание +4,6 (1)
    3.Денис Таштимеров (Тюменская область) +17,5 (0)
    4.Семен Сучилов (Ханты-Мансийский автономный округ) +26,6 (1)
    5.Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская республика) +33,1 (1)
    6.Евгений Сидоров (Ленинградская область) +49,1 (1)

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