Латыпов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону

Эдуард Латыпов Фото: globallookpress.com
Латыпов, допустив два промаха на двух огневых рубежах, преодолел 10-километровую дистанцию за 24 минуты 34,2 секунды.
Второе место занял Даниил Серохвостов (+4,6), третье — Денис Таштимеров (+17,5).
26 сентября в Тюмени состоятся женская и мужская эстафетные гонки.
Чемпионат России по летнему биатлону
Спринт (10 км). Мужчины
1.Эдуард Латыпов (республика Башкортостан) — 24.34,2 (2 промаха)
2.Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — отставание +4,6 (1)
3.Денис Таштимеров (Тюменская область) +17,5 (0)
4.Семен Сучилов (Ханты-Мансийский автономный округ) +26,6 (1)
5.Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская республика) +33,1 (1)
6.Евгений Сидоров (Ленинградская область) +49,1 (1)