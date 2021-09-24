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    Самарин победил на этапе Кубка России в Сызрани

    Прочие Фигурное катание
    Фигурист Александр Самарин выиграл первый этап Кубка России, который проходит в Сызрани.

    Александр Самарин
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    Александр Самарин

    Самарин по итогам короткой и произвольной программ набрал 276,51 балла.

    Второе место занял Алексей Ерохов (264,53), третье — Роман Савосин (247,39).

    В шаге от пьедестала остановился Петр Гуменник (227,08).

    Кубок России
    1-й этап. Сызрань. Мужчины
    Итоговое положение

    1. Александр Самарин — 276,51
    2. Алексей Ерохов — 264,53
    3. Роман Савосин — 247,39
    4. Петр Гуменник — 227,08
    5. Георгий Шестернев — 219,56
    6. Артем Лежеев — 209,05
    7. Андрей Лазукин — 209,01
    8. Федор Судаков — 192,78
    9. Иван Соболев — 185,44
    10. Георгий Марков — 181,98
    11. Михаил Полянский — 180,65

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