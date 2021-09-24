Самарин победил на этапе Кубка России в Сызрани

Александр Самарин Фото: globallookpress.com
Самарин по итогам короткой и произвольной программ набрал 276,51 балла.
Второе место занял Алексей Ерохов (264,53), третье — Роман Савосин (247,39).
В шаге от пьедестала остановился Петр Гуменник (227,08).
Кубок России
1-й этап. Сызрань. Мужчины
Итоговое положение
1. Александр Самарин — 276,51
2. Алексей Ерохов — 264,53
3. Роман Савосин — 247,39
4. Петр Гуменник — 227,08
5. Георгий Шестернев — 219,56
6. Артем Лежеев — 209,05
7. Андрей Лазукин — 209,01
8. Федор Судаков — 192,78
9. Иван Соболев — 185,44
10. Георгий Марков — 181,98
11. Михаил Полянский — 180,65