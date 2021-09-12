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    Трусова прыгнула пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на контрольных прокатах национальной команды в Челябинске.

    Александра Трусова
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    Александра Трусова

    Подопечная Этери Тутберидзе выступала под саундтрек из фильма «Круэлла».

    Трусова прыгнула четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель — тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц — тройной тулуп, сольный четверной лутц, каскад тройной лутц — тройной сальхов через ойлер.

    Трусова стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе. Японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно тоже прыгали пять четверных в своих программах, а у Нэтана Чена было шесть таких прыжков.

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