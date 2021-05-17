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    Россияне выиграли мужскую эстафету 4х100 метров вольным стилем на ЧЕ

    Прочие Плавание
    Сборная России по плаванию выиграла мужскую эстафету 4х100 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Будапеште, сообщает «Р-Спорт».

    Климент Колесников
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    Климент Колесников

    За сборную выступали Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников, победившие с результатом 3 минуты 10,41 секунды.

    Второе место заняла команда Великобритании (Томас Дин, Мэттью Ричардс, Джеймс Гай, Данкан Скотт) — 3.11,56.

    Бронзу завоевала сборная Италии (Алессандро Миресси, Лоренцо Дзаццери, Томас Чеккон, Мануэль Фриго) — 3.11,87.

    Сборная России превзошла рекорд соревнований, установленный в августе 2014 года сборной Франции (3.11,64).

    У женщин сборная Великобритании завоевала золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Британки Люси Хоуп, Анна Хопкин, Эбби Вуд и Фрейя Андерсон победили со временем 3 минуты 34,17 секунды.

    Второе место заняла команда Нидерландов с отставанием в 0,12 секунды. Бронзу завоевала сборная Франции (+1,75).

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