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    Ушкина включена в предварительный состав сборной России на новый сезон

    Прочие Биатлон
    Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) сформировал список кандидатов в сборную на следующий сезон, сообщает ТАСС.

    Наталья Ушкина
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    Наталья Ушкина

    В предварительные составы мужской и женской команд вошли по 24 биатлониста.

    Окончательный состав утвердит правление СБР, когда спортсмены пройдут углубленное медицинское обследование, запланированное на апрель.

    В список кандидатов попали все биатлонисты, выступавшие в этом сезоне в основной сборной. В предварительный состав включены также Наталья Ушкина и Максим Цветков, а также Екатерина Юрлова и Кристина Резцова, пропускавшие прошлый сезон из-за беременности.

    Ранее стало известно, что Ушкина планирует перейти в сборную Румынии.

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