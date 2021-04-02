Ушкина включена в предварительный состав сборной России на новый сезон

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) сформировал список кандидатов в сборную на следующий сезон, сообщает ТАСС.

В предварительные составы мужской и женской команд вошли по 24 биатлониста.

Окончательный состав утвердит правление СБР, когда спортсмены пройдут углубленное медицинское обследование, запланированное на апрель.

В список кандидатов попали все биатлонисты, выступавшие в этом сезоне в основной сборной. В предварительный состав включены также Наталья Ушкина и Максим Цветков, а также Екатерина Юрлова и Кристина Резцова, пропускавшие прошлый сезон из-за беременности.

Ранее стало известно, что Ушкина планирует перейти в сборную Румынии.