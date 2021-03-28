Чемпионку мира и двух чемпионов Европы из России дисквалифицировали за допинг

Российские штангистыдисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики.

В июне 2020 года в пробах спортсменов обнаружили вещество, которое относится к группе андрогенных анаболических стероидов — метаболит дегидрохлорметилтестостерона.

Дисквалификация Евстюхиной уже завершилась, она длилась с 18 июня 2018 года по 18 июня 2020-го.

Чен и Беджанян отстранены на четыре года. Дисквалификация первого истечет 15 ноября 2021-го, а второго — 9 декабря 2021-го.

Евстюхина является трехкратной чемпионкой мира, Чен и Беджанян — двукратные чемпионы Европы.