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    Чемпионку мира и двух чемпионов Европы из России дисквалифицировали за допинг

    Прочие Допинг Тяжёлая атлетика
    Российские штангисты Надежда Евстюхина, Давид Беджанян и Олег Чен дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики.

    Надежда Евстюхина,
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    Надежда Евстюхина,

    В июне 2020 года в пробах спортсменов обнаружили вещество, которое относится к группе андрогенных анаболических стероидов — метаболит дегидрохлорметилтестостерона.

    Дисквалификация Евстюхиной уже завершилась, она длилась с 18 июня 2018 года по 18 июня 2020-го.

    Чен и Беджанян отстранены на четыре года. Дисквалификация первого истечет 15 ноября 2021-го, а второго — 9 декабря 2021-го.

    Евстюхина является трехкратной чемпионкой мира, Чен и Беджанян — двукратные чемпионы Европы.

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