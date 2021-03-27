Непряева победила в спринтерской гонке на чемпионате России

Наталья Непряева Фото: globallookpress.com
В финальном забеге Непряева показала лучшее время, которое составило 4 минуты 49,46 секунды. компанию в топ-3 ей составили Татьяна Сорина (+1,89 секунды) и Юлия Ступак (+2,35).
Чемпионат России по лыжным гонкам — 2021. Тюмень
Женщины. Спринт, классический стиль. Финал
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4:49,46
2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — +1,89
3. Юлия Ступак (Республика Коми) — +2,35
4. Христина Мацокина (Республика Татарстан) — +3,23
5. Ольга Кучерук (Тюменская область) — +5,14
6. Алена Баранова (Томская область) — +15,96