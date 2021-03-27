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    Непряева победила в спринтерской гонке на чемпионате России

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    Наталья Непряева стала победителем спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    В финальном забеге Непряева показала лучшее время, которое составило 4 минуты 49,46 секунды. компанию в топ-3 ей составили Татьяна Сорина (+1,89 секунды) и Юлия Ступак (+2,35).

    Чемпионат России по лыжным гонкам — 2021. Тюмень
    Женщины. Спринт, классический стиль. Финал

    1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4:49,46
    2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — +1,89
    3. Юлия Ступак (Республика Коми) — +2,35
    4. Христина Мацокина (Республика Татарстан) — +3,23
    5. Ольга Кучерук (Тюменская область) — +5,14
    6. Алена Баранова (Томская область) — +15,96

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