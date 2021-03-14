Ступак завоевала бронзу в марафоне на финальном этапе КМ

Российская лыжницазавоевала бронзу в гонке преследования на 30 километров свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.

Ступак преодолела дистанцию за 1 час 28 минут 45,3 секунды.

Победу одержала норвежка Хейди Венг с результатом 1 час 28 минут 11,6 секунды. Второй стала шведка Эбба Андерссон (+4,5 секунды).

В общем зачете Кубка мира Ступак стала второй, уступив только американке Джессике Диггинс.

Энгадин (Швейцария)

Кубок мира. Женщины. Гонка преследования, 30 км (С)

1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28.11,6

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 4,5

3. Юлия Ступак (Россия) — 33,7

4. Джессика Диггинс (США) — 37,3

5. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 1.40,8

6. Татьяна Сорина (Россия) — 1.43,5...

27. Вероника Степанова (Россия) — 4.18,3...

36. Евгения Крупицкая (Россия) — 5.07,2...

39. Наталья Непряева (Россия) — 5.18,2

40. Мария Истомина (Россия) — 5.19,1...

43. Христина Мацокина (Россия) — 5.53,0