Ступак завоевала бронзу в марафоне на финальном этапе КМ

Ступак преодолела дистанцию за 1 час 28 минут 45,3 секунды.
Победу одержала норвежка Хейди Венг с результатом 1 час 28 минут 11,6 секунды. Второй стала шведка Эбба Андерссон (+4,5 секунды).
В общем зачете Кубка мира Ступак стала второй, уступив только американке Джессике Диггинс.
Энгадин (Швейцария)
Кубок мира. Женщины. Гонка преследования, 30 км (С)
1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28.11,6
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 4,5
3. Юлия Ступак (Россия) — 33,7
4. Джессика Диггинс (США) — 37,3
5. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 1.40,8
6. Татьяна Сорина (Россия) — 1.43,5...
27. Вероника Степанова (Россия) — 4.18,3...
36. Евгения Крупицкая (Россия) — 5.07,2...
39. Наталья Непряева (Россия) — 5.18,2
40. Мария Истомина (Россия) — 5.19,1...
43. Христина Мацокина (Россия) — 5.53,0