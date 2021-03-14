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    • Ступак завоевала бронзу в марафоне на финальном этапе КМ
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    Ступак завоевала бронзу в марафоне на финальном этапе КМ

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    Российская лыжница Юлия Ступак завоевала бронзу в гонке преследования на 30 километров свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.

    Юлия Ступак
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    Юлия Ступак

    Ступак преодолела дистанцию за 1 час 28 минут 45,3 секунды.

    Победу одержала норвежка Хейди Венг с результатом 1 час 28 минут 11,6 секунды. Второй стала шведка Эбба Андерссон (+4,5 секунды).

    В общем зачете Кубка мира Ступак стала второй, уступив только американке Джессике Диггинс.

    Энгадин (Швейцария)
    Кубок мира. Женщины. Гонка преследования, 30 км (С)

    1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28.11,6
    2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 4,5
    3. Юлия Ступак (Россия) — 33,7
    4. Джессика Диггинс (США) — 37,3
    5. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 1.40,8
    6. Татьяна Сорина (Россия) — 1.43,5...
    27. Вероника Степанова (Россия) — 4.18,3...
    36. Евгения Крупицкая (Россия) — 5.07,2...
    39. Наталья Непряева (Россия) — 5.18,2
    40. Мария Истомина (Россия) — 5.19,1...
    43. Христина Мацокина (Россия) — 5.53,0

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