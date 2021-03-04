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    Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

    Прочие Лыжи
    Женская сборная России завоевала серебро в эстафете 4 по 5 километров на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

    Российские лыжницы
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    Российские лыжницы

    Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева уступили 26,6 секунды норвежской команде, показавшей результат 53 минуты 43,2 секунды.

    Бронзовыми призерами стали финки Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риита-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски (+46,2 секунды).

    Для сборной России это третья медаль на чемпионате мира. Ранее Александр Большунов победил в скиатлоне, также он вместе с Глебом Ретивых взял бронзу в командном спринте.

    Лыжные гонки
    Оберстдорф (Германия). Чемпионат мира
    Женщины. Эстафета 4 х 5 км

    1. Норвегия (Тириль Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм) — 53.43,2
    2. Россия (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева) — отставание 26,6
    3. Финляндия (Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риита-Лииса Ропонен, Криста Пярмякоски ) — 46,2
    4. США (Хайли Суирбул, Сейди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс) — 47,0
    5. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — 1.06,4
    6. Швеция (Юнна Сундлинг, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон) — 2.00,0

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