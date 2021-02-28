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    Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте

    Прочие Лыжи
    Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Большунов и Ретивых уступили победителям 2,09 секунды.

    Победу одержала команда Норвегии в составе Эрика Вальнеса и Йоханнеса Клебо, показавшая результат 15 минут 1,74 секунды.

    Вторыми стали финны Ристоматти Хакола и Йони Маки (+1,68 секунды).

    Оберстдорф, Германия
    Мужчины. Командный спринт. Финал

    1. Эрик Вальнес — Йоханнес Клебо (Норвегия) — 15.01,74
    2. Ристоматти Хакола — Йони Маки (Финляндия) — 1,68
    3. Александр Большунов — Глеб Ретивых (Россия) — 2,09
    4. Люка Шанава — Ришар Жув (Франция) — 13,91
    5. Франческо де Фабиани — Федерико Пеллегрино (Италия) — 16,66
    6. Карл-Юхан Вестберг — Оскар Свенссон (Швеция) — 17,02
    7. Антуан Сир — Грэм Ритчи (Канада) — 17,06
    8. Лудек Селлер — Михал Новак (Чехия) — 25,41
    9. Йовиан Хедигер — Роман Фюргер (Швейцария) — 29,64
    10. Мачей Старега — Доминик Бури (Польша) — 37,40

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