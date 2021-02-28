Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте

Российские лыжникизавоевали бронзовые медали в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов и Ретивых уступили победителям 2,09 секунды.

Победу одержала команда Норвегии в составе Эрика Вальнеса и Йоханнеса Клебо, показавшая результат 15 минут 1,74 секунды.

Вторыми стали финны Ристоматти Хакола и Йони Маки (+1,68 секунды).

Оберстдорф, Германия

Мужчины. Командный спринт. Финал

1. Эрик Вальнес — Йоханнес Клебо (Норвегия) — 15.01,74

2. Ристоматти Хакола — Йони Маки (Финляндия) — 1,68

3. Александр Большунов — Глеб Ретивых (Россия) — 2,09

4. Люка Шанава — Ришар Жув (Франция) — 13,91

5. Франческо де Фабиани — Федерико Пеллегрино (Италия) — 16,66

6. Карл-Юхан Вестберг — Оскар Свенссон (Швеция) — 17,02

7. Антуан Сир — Грэм Ритчи (Канада) — 17,06

8. Лудек Селлер — Михал Новак (Чехия) — 25,41

9. Йовиан Хедигер — Роман Фюргер (Швейцария) — 29,64

10. Мачей Старега — Доминик Бури (Польша) — 37,40