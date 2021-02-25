Клебо выиграл золото в спринте на ЧМ, Большунов — четвертый

Норвежецвыиграл золото в спринте на ЧМ в Оберстдорфе (Германия).

Вторым и третьим стали еще два представителя Норвегии — Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.

Российские лыжники Александр Большунов занял четвертое место. Еще один представитель России Сергей Устюгов финишировал пятым.

Чемпионат мира. Мужчины. Спринт. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.01,30

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,66

3. Ховард Теугбель (Норвегия) — +0,80

4. Александр Большунов (Россия) — +5,92

5. Сергей Устюгов (Россия) — +17,41

6. Оскар Свенссон (Швеция) — +20,49.