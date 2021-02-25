Клебо выиграл золото в спринте на ЧМ, Большунов — четвертый

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Вторым и третьим стали еще два представителя Норвегии — Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.
Российские лыжники Александр Большунов занял четвертое место. Еще один представитель России Сергей Устюгов финишировал пятым.
Чемпионат мира. Мужчины. Спринт. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.01,30
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,66
3. Ховард Теугбель (Норвегия) — +0,80
4. Александр Большунов (Россия) — +5,92
5. Сергей Устюгов (Россия) — +17,41
6. Оскар Свенссон (Швеция) — +20,49.