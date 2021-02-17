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    Фуркад: Тренерство — не совсем то, чем я хотел бы заниматься

    Прочие Биатлон
    Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад заявил, что не готов пока возглавить российский биатлон.

    Мартен Фуркад
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    Мартен Фуркад

    Ранее СМИ сообщали, что Фуркад готов рассмотреть предложение о работе тренером в российской команде.

    «Я никогда не говорил, что буду работать у вас. Я сказал только, что сейчас российский биатлон не находится на тех позициях, каких заслуживает.

    Но при этом я не готов прямо сейчас становиться тренером. Потому что жизнь тренера полна стресса, точно так же, как и жизнь спортсмена.

    Я же сейчас отдыхаю, наслаждаюсь своим временем, и не готов пока прыгать обратно в активную работу.

    Возможно, лет через пять-десять — да. Но тренерство не совсем то, чем я хотел бы заниматься.

    Мне очень нравится, например, работа в комиссии спортсменов МОК, где я действительно могу помочь спортсменам со всего мира и защитить их интересы», — сказал Фуркад «Спорт-Экспрессу».

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