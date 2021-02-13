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    Экхофф — чемпионка мира в спринте, Казакевич — 19-я

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    Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф завоевала золото чемпионата мира в спринтерской гонке.

    Тириль Экхофф
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    Тириль Экхофф

    Не допустив промахов на огневых рубежах, норвежка преодолела дистанцию за 21 минуту 18,7 секунды.

    Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше, у которой был один штрафной круг, третье — белоруска Анна Сола, избежавшая промахов.

    Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, которая с одним штрафных кругом стала 19-й.

    В воскресенье, 13 февраля, женщины побегут гонку преследования.

    Чемпионат мира
    Женщины. Спринт 7,5 км

    1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 21.18,7 (0 шт. кругов)
    2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — отставание 12,0 (1)
    3. Анна Сола (Белоруссия) — 14,4 (0)
    4. Дениз Херманн (Германия) — 22,3 (1)
    5. Лиза Виттоцци (Италия) — 37,7 (0)
    6. Марте Ройселанн (Норвегия) — 43,5 (2)
    19. Ирина Казакевич (Россия) — 1.19,6 (1)
    36. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.56,3 (2)
    51. Евгения Павлова (Россия) — 2.27,0 (2)
    64. Светлана Миронова (Россия) — 3.05,5 (6)

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