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    Драчев назвал Польховского виновником неудач сборной России на ЧМ

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    Бывший глава СБР Владимир Драчев, комментируя провал сборной России в трех стартовых гонках чемпионата мира, назвал главного тренера национальной команды Валерия Польховского виновником неудач.

    Владимир Драчев
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    Владимир Драчев

    «Спортсменов в этом провале винить не хочу. Они выходят с максимальной выработкой сил и энергии, с тем, как их подготовил тренерский состав. Сейчас все вопросы надо адресовать Польховскому, который привез команду в Поклюку на подготовку. Эта безграмотность видна.

    Но есть проблески в лице Латыпова, видно, что человек растет. Нынешний чемпионат мира надо постараться спасти, нужно спустить вниз, то, что они живут наверху, это катастрофическая ошибка и провал в подготовке.

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    • Увольнение тренерского штаба прямо сейчас — это крайность, но выводы надо делать однозначно. Дать еще работать Польховскому? Тогда будем говорить, что он провалил два года», — приводит слова Драчева «Р-Спорт».

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