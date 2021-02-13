Драчев назвал Польховского виновником неудач сборной России на ЧМ

Бывший глава СБР, комментируя провал сборной России в трех стартовых гонках чемпионата мира, назвал главного тренера национальной командывиновником неудач.

«Спортсменов в этом провале винить не хочу. Они выходят с максимальной выработкой сил и энергии, с тем, как их подготовил тренерский состав. Сейчас все вопросы надо адресовать Польховскому, который привез команду в Поклюку на подготовку. Эта безграмотность видна.

Но есть проблески в лице Латыпова, видно, что человек растет. Нынешний чемпионат мира надо постараться спасти, нужно спустить вниз, то, что они живут наверху, это катастрофическая ошибка и провал в подготовке.

Увольнение тренерского штаба прямо сейчас — это крайность, но выводы надо делать однозначно. Дать еще работать Польховскому? Тогда будем говорить, что он провалил два года», — приводит слова Драчева «Р-Спорт».