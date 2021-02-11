Тренер сборной России назвал справедливым решение лишить Фалееву золотой медали

Старший тренер сборной Россиипрокомментировал инцидент с российской лыжницейна юниорском чемпионате мира в Вуоккатти (Финляндия).

Фалееву лишили золота, которое она завоевала в спринте классическим стилем. Победу аннулировали из-за того, что на финише россиянка задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой.

«На мой взгляд, решение правильное, поскольку Настя действительно наступила на лыжу спортсменки. Это привело к падению.

Все видно на камерах, особенно при замедленном повторе. Своей левой лыжей Настя ударила чешской спортсменке по пятке. Это падение лишило Настю второго места.

Естественно, это было сделано неумышленно. Настя уже догоняла ее и просто поздно перешла вправо.

Если бы она это сделала на пару метров пораньше, то у нее было бы время избежать этого падения», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».