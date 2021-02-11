Российскую лыжницу лишили золота юниорского чемпионата мира

Российскую лыжницулишили золота, завоеванного в спринте классическим стилем на молодежном чемпионате мира в финском Вуокатти.

Фалеева наказана за то, что на финишных метрах дистанции задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой, которая упала и в итоге финишировала последней.

К результату Фалеевой добавили две минуты, россиянка опустилась на последнее место. Золотую медаль получила немка Лиза Лохманн. На втором месте — россиянка Христина Мацокина.

В мужском спринте на молодежном чемпионате мира победил россиянин Александр Терентьев, а его соотечественник Сергей Ардашев стал третьим.

Между россиянами расположился норвежец Арон Аакре Рисстад.