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    Российскую лыжницу лишили золота юниорского чемпионата мира

    Прочие Лыжи
    Российскую лыжницу Анастасию Фалееву лишили золота, завоеванного в спринте классическим стилем на молодежном чемпионате мира в финском Вуокатти.

    Анастасия Фалеева
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    Анастасия Фалеева

    Фалеева наказана за то, что на финишных метрах дистанции задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой, которая упала и в итоге финишировала последней.

    К результату Фалеевой добавили две минуты, россиянка опустилась на последнее место. Золотую медаль получила немка Лиза Лохманн. На втором месте — россиянка Христина Мацокина.

    В мужском спринте на молодежном чемпионате мира победил россиянин Александр Терентьев, а его соотечественник Сергей Ардашев стал третьим.

    Между россиянами расположился норвежец Арон Аакре Рисстад.

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