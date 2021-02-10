Польховский: С первого этапа все не пошло. Нет никаких претензий, ребята работали

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал выступление команды в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке.

Напомним, что Светлана Миронова зашла на два штрафных круга, а российская команда в итоге заняла 9-е место. Победу в гонке одержали норвежцы.

«Результат не совсем такой, которого мы ждали. Все сложилось воедино. С первого этапа все не пошло.

Сделаем хорошую аналитику, голову пеплом посыпать не собираемся. Нет никаких претензий, ребята работали, дистанция тяжелая, был свежий снег. Но где-то, видимо, не все получилось.

Эдуард Латыпов говорит, что тяжело было, но состояние рабочее, хорошее. А со стрельбой и по сезону были проблемы, сегодня они вырисовались. Это биатлон, это спорт.

Поддержим Светлану Миронову, чемпионат мира только начался. На моей практике было много чемпионатов мира, где мы начинали без медалей, но заканчивали успешно.

Не будем делать поспешных выводов, подождем следующих гонок», — рассказал Польховский в эфире «Матч ТВ».