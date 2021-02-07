Итальянские лыжники победили в командном спринте на этапе КМ

Итальянцы в финале показали время 18 минут 29 секунд.
Вторыми стали швейцарцы Йофиан Хедигер и Роман Фюргер (+1,10 секунды), третьими — шведы Карл-Юхан Вестберг и Юхан Хаггстрем (+1,61).
Россияне не вышли в финал из-за падения Глеба Ретивых, который столкнулся с финским лыжником.
Лыжные гонки. Кубок мира. Сезон 2020/2021. Ульрисехамн, Швеция
Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины
1. Италия (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 18.29,00
2. Швейцария (Йовиан Хедигер, Роман Фургер) — +1,10
3. Швеция (Карл Йохан Вестберг, Юхан Хегстрём) — +1,61
4. Чехия (Людек Шеллер, Михал Новак) — +1,63
5. Швеция (Маркус Грате, Оскар Свенссон) — +2,04
Женский командный спринт выиграли словенские лыжницы Ева Уревц и Анамария Лампич — 19 минут 40,18 секунды.
Вторыми стали шведки Майя Дальквист и Линн Сван (+0,18), замкнули тройку швейцарки Лаурин ван дер Грааф и Надин Фендрих (+0,25).
Лыжные гонки. Кубок мира. Сезон 2020/2021. Ульрисехамн, Швеция
Командный спринт. Женщины
1. Словения (Анамария Лампич, Эва Уревц) — 19.40,18
2. Швеция (Линн Сван, Майя Дальквист) — + 0,18
3. Швейцария (Лаурин ван дер Графф, Надине Фендрих) — +0,25