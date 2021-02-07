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    Итальянские лыжники победили в командном спринте на этапе КМ

    Прочие Лыжи
    Итальянские лыжники Франческо Де Фабиани и Федерико Пеллегрино одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

    Федерико Пеллегрино
    Федерико Пеллегрино

    Итальянцы в финале показали время 18 минут 29 секунд.

    Вторыми стали швейцарцы Йофиан Хедигер и Роман Фюргер (+1,10 секунды), третьими — шведы Карл-Юхан Вестберг и Юхан Хаггстрем (+1,61).

    Россияне не вышли в финал из-за падения Глеба Ретивых, который столкнулся с финским лыжником.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Сезон 2020/2021. Ульрисехамн, Швеция
    Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины

    1. Италия (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 18.29,00
    2. Швейцария (Йовиан Хедигер, Роман Фургер) — +1,10
    3. Швеция (Карл Йохан Вестберг, Юхан Хегстрём) — +1,61
    4. Чехия (Людек Шеллер, Михал Новак) — +1,63
    5. Швеция (Маркус Грате, Оскар Свенссон) — +2,04

    Женский командный спринт выиграли словенские лыжницы Ева Уревц и Анамария Лампич — 19 минут 40,18 секунды.

    Вторыми стали шведки Майя Дальквист и Линн Сван (+0,18), замкнули тройку швейцарки Лаурин ван дер Грааф и Надин Фендрих (+0,25).

    Лыжные гонки. Кубок мира. Сезон 2020/2021. Ульрисехамн, Швеция
    Командный спринт. Женщины

    1. Словения (Анамария Лампич, Эва Уревц) — 19.40,18
    2. Швеция (Линн Сван, Майя Дальквист) — + 0,18
    3. Швейцария (Лаурин ван дер Графф, Надине Фендрих) — +0,25

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