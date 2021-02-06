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    Коляда выиграл короткую программу на Кубке Первого канала

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    Трехкратный чемпион России Михаил Коляда стал лучшим в короткой программе на Кубке Первого канала.

    Михаил Коляда
    Михаил Коляда

    Коляда набрал за короткую программу 105,42 балла.

    Второе место занял Макар Игнатов (99,81), а третье — Марк Кондратюк (96,89).

    В итоговом зачете команда «Время первых», которую возглавляет Евгения Медведева, опережает «Красную машину», которой руководит Алина Загитова, — 531,59 — 518,09.

    Кубок Первого канала
    Москва. Мужчины. Короткая программа

    1. Михаил Коляда (Команда Медведевой) — 105,42
    2. Макар Игнатов (Команда Загитовой) — 99,81
    3. Марк Кондратюк (Команда Медведевой) — 96,89
    4. Дмитрий Алиев (Команда Загитовой) — 93,72
    5. Андрей Мозалев (Команда Загитовой) — 79,13
    6. Александр Самарин (Команда Медведевой) — 78,70

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