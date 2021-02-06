Коляда выиграл короткую программу на Кубке Первого канала

Михаил Коляда
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Коляда набрал за короткую программу 105,42 балла.
Второе место занял Макар Игнатов (99,81), а третье — Марк Кондратюк (96,89).
В итоговом зачете команда «Время первых», которую возглавляет Евгения Медведева, опережает «Красную машину», которой руководит Алина Загитова, — 531,59 — 518,09.
Кубок Первого канала
Москва. Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда (Команда Медведевой) — 105,42
2. Макар Игнатов (Команда Загитовой) — 99,81
3. Марк Кондратюк (Команда Медведевой) — 96,89
4. Дмитрий Алиев (Команда Загитовой) — 93,72
5. Андрей Мозалев (Команда Загитовой) — 79,13
6. Александр Самарин (Команда Медведевой) — 78,70