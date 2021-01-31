Куклина и Гараничев завоевали бронзу в синглмиксте на ЧЕ

Лариса Куклина
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Штефани Шерер и Юстус Штрелов использовали пять дополнительных патронов и показали результат 35 минут 1,6 секунды.
Вторыми стали французы в составе Каролин Коломбо и Эмильена Клода, которые пробежали один штрафной круг.
Замкнули тройку россияне Лариса Куклина и Евгений Гараничев, использовавшие шесть дополнительных патронов.
Биатлон
Душники-Здруй (Польша). Открытый чемпионат Европы
Синглмикст
1. Германия (Штефани Шерер, Юстус Штрелов) — 35.01,6 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)
2. Франция (Каролин Коломбо, Эмильен Клод) — отставание 21,0 (1 + 8)
3. Россия (Лариса Куклина, Евгений Гараничев) — 26,7 (0 + 6)