Куклина и Гараничев завоевали бронзу в синглмиксте на ЧЕ

Сборнаявыиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы в Польше.

Штефани Шерер и Юстус Штрелов использовали пять дополнительных патронов и показали результат 35 минут 1,6 секунды.

Вторыми стали французы в составе Каролин Коломбо и Эмильена Клода, которые пробежали один штрафной круг.

Замкнули тройку россияне Лариса Куклина и Евгений Гараничев, использовавшие шесть дополнительных патронов.

Биатлон

Душники-Здруй (Польша). Открытый чемпионат Европы

Синглмикст

1. Германия (Штефани Шерер, Юстус Штрелов) — 35.01,6 (0 шт. кругов + 5 доп. патронов)

2. Франция (Каролин Коломбо, Эмильен Клод) — отставание 21,0 (1 + 8)

3. Россия (Лариса Куклина, Евгений Гараничев) — 26,7 (0 + 6)