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    Трехкратный призер ОИ по биатлону завершил карьеру

    Прочие Биатлон
    Трехкратный призер Олимпийских игр немецкий биатлонист Симон Шемпп объявил о завершении карьеры.

    Симон Шемпп
    Симон Шемпп

    «За 20 лет мы вместе прошли через многое. За 20 лет вы научили меня, что упорный труд, амбиции, воля и страсть окупаются. Я всегда отдавал этому виду спорта все на 100% и всегда хотел соответствовать своим требованиям.

    Это было невероятно интенсивное, трудное, поучительное, но прежде всего прекрасное и успешное путешествие.

    Однако с некоторых пор я чувствую, что мой организм больше не может выдерживать такие нагрузки, и, к сожалению, даже моя неудержимая воля не могла изменить это... Я не могу и больше не буду игнорировать этот сигнал.

    Так что пора заканчивать карьеру биатлониста. Конечно, это было самое трудное решение в моей карьере, но я чувствую себя хорошо», — написал Шемпп на своей странице в Instagram.

    Шемпп завоевал серебряную медаль в мужской эстафете на Олимпиаде в Сочи, также в его активе серебро в масс-старте и бронза в эстафете на Играх в Пхенчхане.

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