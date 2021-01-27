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    Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

    Прочие Биатлон
    На чемпионате Европы по биатлону в Польше прошла женская индивидуальная гонка.

    Лариса Куклина
    Лариса Куклина

    Победу в ней одержала представительница Польши Моника Хойниш, несмотря на штрафную минуту.

    Второй стала украинка Анастасия Меркушина, ни разу не промахнувшаяся на четырех огневых рубежах.

    Бронза досталась россиянке Ларисе Куклиной, промахнувшейся один раз.

    Биатлон
    Душники-Здруй (Польша). Открытый чемпионат Европы
    Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

    1. Моника Хойниш (Польша) — 45.17,1 (1 промах)
    2. Анастасия Меркушина (Украина) — отставание 2,9 (0)
    3. Лариса Куклина (Россия) — 15,5 (1)
    4. Анастасия Шевченко (Россия) — 35,5 (0)

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