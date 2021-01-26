Подчуфаровой отказали в получении гражданства Словении

Российской биатлонисткеотказали в получении гражданства Словении.

В связи с этим спортсменка вернется в Россию, где попробует возобновить карьеру.

«Как известно, последние полтора года я провела в Словении в ожидании официального допуска к выступлению в составе новой страны. Так сложились обстоятельства, что теперь я возвращаюсь домой, в Россию.

Никто из двух сторон не ждал такого исхода, но, не вдаваясь в подробности, внутренние законы ЕС не позволяют мне завершить процедуру оформления гражданства, а значит, перспектива выступлений в составе этой страны обнулилась.

Вся эта история была для меня большим вызовом, я видела в этом эксперимент, свое развитие и дальнейший рост. Конечно, сложившиеся обстоятельства стали ударом под дых и для меня, и для словенской спортивной федерации, потому что изначальные перспективы были совсем иные.

В любом случае, моя большая благодарность тем, кто дал мне шанс, тем людям, с кем я работала, но увы, мы вместе не смогли его реализовать в полной мере. Это был огромный и, в своем роде, уникальный опыт работы в новой команде, и огромная школа жизни. Новый опыт, полученный там, для меня важнее, чем размышления об упущенных возможностях. Но вот время, увы, невосполнимый ресурс.

Да, я поставила на кон абсолютно все, и это самое "абсолютно все" с крахом провалилось. Теперь я просто стараюсь фокусироваться на своих следующих шагах. Действительно, за это время я лишь убедилась в том, что, где бы я ни была, какие бы обстоятельства ни сопровождали меня, я хочу прогрессировать и становиться лучше в любимом деле и как спортсменка, и как человек, поэтому я буду продолжать спортивную карьеру в России.

Очередной новый вызов оказался хорошо забытым старым. Спасибо тем, кто, несмотря на мои "американские горки" в карьере, продолжает поддерживать меня, верит и прощает мне мою неугомонность.

Однажды я уже потеряла веру в себя, потеряла себя как спортсменку и потеряла мотивацию в процессе долгого восстановления. Но самое ценное для меня то, что я все-таки нашла в себе силы и эту самую мотивацию продолжить даже после годичного перерыва.

Поэтому я приложу все усилия, чтобы снова квалифицироваться в команду и вернуться на международную арену в следующем году. Еще раз спасибо всем. И спасибо за понимание», — написала Подчуфарова в Instagram.