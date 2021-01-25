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    Большунов и Вяльбе публично извинились перед финским лыжником

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Александр Большунов и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе принесли извинения финскому лыжнику Йони Мяки.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Ранее Большунов ударил Мяки лыжной палкой на финише эстафеты этапа Кубка мира в финском Лахти, а после финиша врезался в соперника. Это привело к дисквалификации российской эстафетной команды.

    «От лица АЛВСР, Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

    Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип "честной игры" во всех аспектах.

    Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями.

    Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру», — говорится в сообщении.

    Напомним, на финише эстафетной гонки Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

    Россиянин сможет принять участие в следующем этап Кубка мира. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет ужесточать наказание за инцидент.

    При этом ранее появилась информация, что финская полиция возбудила уголовное дело в отношении российского лыжника.

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