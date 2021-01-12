Каминский назвал имена некоторых участников эстафеты на ЧМ

Старший тренер мужской сборной России по биатлонурассказал о выборе состава на эстафету на предстоящем чемпионате мира.

«Понимаем, что три человека точно выступят, если с ними ничего не произойдет: Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Сейчас идет речь только о четвертом участнике эстафеты на чемпионате мира.

Конечно, кто-то может заболеть, тогда встанет вопрос еще и о запасном. Мы пробуем ребят. Может, кого-то еще будем смотреть для эстафеты. Например, Кирилла Стрельцова или Игоря Малиновского. Мы нацеливаемся на результат.

Не факт, что Елисеев побежит первый этап. У нас возможны разные вариации. Если говорить о финишере, то Латыпов отлично себя проявил», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».