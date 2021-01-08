Третьяков завоевал золото на чемпионате Европы

Александр Третьяков
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В сумме двух попыток россиянин показал время 1 минута 52,36 секунды.
Второе место занял латвиец Мартинс Дукурс (+0,17), третьим стал немец Александер Гасснер (+0,21).
Еще один россиянин Даниил Романов занял седьмое место (+0,75), а Никита Трегубов стал девятым (+0,98).
Скелетон
Чемпионат Европы
Винтерберг, Германия. Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.52,36
2. Мартинс Дукурс (Латвия) — 0,17
3. Александр Гасснер (Германия) — 0,21...
7. Даниил Романов (Россия) — 0,75...
9. Никита Трегубов (Россия) — 0,98