Третьяков завоевал золото на чемпионате Европы

Российский скелетонистзавоевал золотую медаль чемпионата Европы в немецком Винтерберге, который совмещен с этапом Кубка мира.

В сумме двух попыток россиянин показал время 1 минута 52,36 секунды.

Второе место занял латвиец Мартинс Дукурс (+0,17), третьим стал немец Александер Гасснер (+0,21).

Еще один россиянин Даниил Романов занял седьмое место (+0,75), а Никита Трегубов стал девятым (+0,98).

Скелетон

Чемпионат Европы

Винтерберг, Германия. Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.52,36

2. Мартинс Дукурс (Латвия) — 0,17

3. Александр Гасснер (Германия) — 0,21...

7. Даниил Романов (Россия) — 0,75...

9. Никита Трегубов (Россия) — 0,98