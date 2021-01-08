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    Третьяков завоевал золото на чемпионате Европы

    Прочие Скелетон
    Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золотую медаль чемпионата Европы в немецком Винтерберге, который совмещен с этапом Кубка мира.

    Александр Третьяков
    Александр Третьяков

    В сумме двух попыток россиянин показал время 1 минута 52,36 секунды.

    Второе место занял латвиец Мартинс Дукурс (+0,17), третьим стал немец Александер Гасснер (+0,21).

    Еще один россиянин Даниил Романов занял седьмое место (+0,75), а Никита Трегубов стал девятым (+0,98).

    Скелетон
    Чемпионат Европы
    Винтерберг, Германия. Мужчины

    1. Александр Третьяков (Россия) — 1.52,36
    2. Мартинс Дукурс (Латвия) — 0,17
    3. Александр Гасснер (Германия) — 0,21...
    7. Даниил Романов (Россия) — 0,75...
    9. Никита Трегубов (Россия) — 0,98

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