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    Туктамышева оценила шансы стать тренером после завершения карьеры

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем занималась в Швейцарии во время межсезонья, а также ответила на вопрос о тренерской карьере.

    Елизавета Туктамышева
    Елизавета Туктамышева

    «Я больше работала над техникой. Как я поняла, Стефан Ламбьель пригласил меня именно как специалиста в мишинской технике. Я поправляла элементы, давала упражнения. Мне это интересно, мне это нравится, особенно если я вижу, что дети действительно хотят это делать.

    Бывают такие, которые катаются просто для удовольствия и не совсем понимают, что нужно. В любом случае, это интересно. Тем более, что в Шампери, где тренирует Стефан, очень хорошие условия, прекрасный каток. Одно удовольствие и кататься, и тренировать.

    Карьера тренера? Я думаю над этим. Если раньше я не представляла, то сейчас я все больше смотрю на своих друзей, которые уже ездят на чемпионат России в качестве тренеров, и понимаю, что фигурное катание не заканчивается. Оно перерастает: ученик становится тренером. Твои друзья, которые младше тебя, уже стоят за бортиком.

    Думаешь: "Так круто, что ты все еще здесь". Уже не спортсмен, но все равно ездишь по соревнованиям, видишь знакомые лица. Поэтому этот вариант я сейчас начала рассматривать. Я обожаю соревнования, ездить, путешествовать, вот эту всю атмосферу. Если будет возможность, то я буду тренером какое-то время. Посмотрим, как жизнь сложится», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс». 0

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