Диггинс выиграла гонку преследования на «Тур де Ски»

Диггинс преодолела дистанцию за 26 минут 54,1 секунды.
Второе место заняла ее соотечественница Рози Бреннан, третье — шведка Фрида Карлссон.
Лучшая из россиянок Юлия Ступак показала пятый результат.
Лыжные гонки
Валь-Мюстаир (Швейцария). Кубок мира. «Тур де ски»
Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)
1. Джессика Диггинс (США) — 26.54,1
2. Рози Бреннан (США) — отставание 5,6
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 10,7
4. Анамария Лампич (Словения) — 57,9
5. Юлия Ступак (Россия) — 59,4
6. Линн Сван (Швеция) — 1.12,9
7. Татьяна Сорина (Россия) — 1.15,5
11. Наталья Непряева (Россия) — 1,34,6
14. Алиса Жамбалова (Россия) — 2.07,1
15. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.07,6
28. Анна Нечаевская (Россия) — 3.45,5
30. Кристина Мацокина (Россия) — 4.10,5 0