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    Диггинс выиграла гонку преследования на «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей гонки преследования свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски».

    Джессика Диггинс
    Джессика Диггинс

    Диггинс преодолела дистанцию за 26 минут 54,1 секунды.

    Второе место заняла ее соотечественница Рози Бреннан, третье — шведка Фрида Карлссон.

    Лучшая из россиянок Юлия Ступак показала пятый результат.

    Лыжные гонки
    Валь-Мюстаир (Швейцария). Кубок мира. «Тур де ски»
    Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)

    1. Джессика Диггинс (США) — 26.54,1
    2. Рози Бреннан (США) — отставание 5,6
    3. Фрида Карлссон (Швеция) — 10,7
    4. Анамария Лампич (Словения) — 57,9
    5. Юлия Ступак (Россия) — 59,4
    6. Линн Сван (Швеция) — 1.12,9
    7. Татьяна Сорина (Россия) — 1.15,5
    11. Наталья Непряева (Россия) — 1,34,6
    14. Алиса Жамбалова (Россия) — 2.07,1
    15. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.07,6
    28. Анна Нечаевская (Россия) — 3.45,5
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