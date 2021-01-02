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    Сван победила в масс-старте «Тур де Ски», Ступак стала второй

    Прочие Лыжи
    В швейцарском Валь-Мюстаире определились победители масс-старта «Тур де Ски» на 10 км.

    Линн Сван
    Линн Сван

    Первое место заняла шведка Линн Сван. Вторую строчку отвоевала россиянка Юлия Ступак. Американка Джессика Диггинс замкнула тройку лидеров.

    Лыжные гонки. Валь-Мюстаир (Швейцария). Кубок мира

    «Тур де ски». Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

    1. Линн Сван (Швеция) — 30.09,9

    2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 0,7

    3. Джессика Диггинс (США) — 0,8

    4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1,4

    5. Катарина Хенниг (Германия) — 2,0

    6. Рози Бреннан (США) — 3,4

    7. Яна Кирпиченко (Россия) — 4,5

    8. Алиса Жамбалова (Россия) — 13,6

    10. Татьяна Сорина (Россия) — 17,9

    16. Наталья Непряева (Россия) — 31,9 0

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