Сван победила в масс-старте «Тур де Ски», Ступак стала второй

Первое место заняла шведка Линн Сван. Вторую строчку отвоевала россиянка Юлия Ступак. Американка Джессика Диггинс замкнула тройку лидеров.
Лыжные гонки. Валь-Мюстаир (Швейцария). Кубок мира
«Тур де ски». Женщины. Масс-старт, 10 км (К)
1. Линн Сван (Швеция) — 30.09,9
2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 0,7
3. Джессика Диггинс (США) — 0,8
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1,4
5. Катарина Хенниг (Германия) — 2,0
6. Рози Бреннан (США) — 3,4
7. Яна Кирпиченко (Россия) — 4,5
8. Алиса Жамбалова (Россия) — 13,6
10. Татьяна Сорина (Россия) — 17,9
16. Наталья Непряева (Россия) — 31,9 0