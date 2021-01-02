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    Крамер: Белов очень зол и ждет извинений от Червоткина

    Прочие Лыжи
    Тренер сборной России Маркус Крамер высказался о падении лыжников Евгения Белова и Алексея Червоткина во время масс-старта на втором этапе «Тур де Ски» в Валь Мюстаире.

    Маркус Крамер
    Маркус Крамер

    Лыжники боролись за серебро. Первым на спуск пошёл Белов, но Червоткин, вставая на соседнюю траекторию, подрезал товарища по сборной России.

    Белов, стараясь сохранить равновесие, упал и уронил Червоткина. После падения лыжники стали выяснять отношения прямо на трассе.

    «Жюри показало спортсменам, что произошло. Червоткин объяснил, что это была его ошибка, но что он может сделать, когда идешь на высокой скорости.

    Плохо то, что они не поехали дальше. Сначала надо было финишировать, а потом обсуждать и выяснять отношения. Но оба были в шоке от падения.

    Белов очень зол. Он ждет извинений. Если получит их, то все будет в порядке. Червоткин понимает свою вину. Надеюсь, он извинится», — сказал Крамер NRK .

    Отметим, что результат Червоткина (7-е место) был аннулирован, а сам лыжник дисквалифицирован за создание помех на трассе. 0

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