ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаПримера. «Атлетико» в гостях у «Алавеса», «Реал» принимает «Сельту»
  • 18:37
    • ПСЖ объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера
  • 18:54
    • Большунов выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии
  • 17:24
    • «Тоттенхэм» разгромил «Лидс»
  • 16:54
    • Матч «Бернли» — «Фулхэм» отменен из-за коронавируса
  • 16:02
    • Сван победила в масс-старте «Тур де Ски», Ступак стала второй
    Все новости спорта

    Большунов выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии

    Прочие Лыжи
    Россиянин Александр Большунов занял первое место в масс-старте на 15 км классическим стилем на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски».

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Российский лыжник преодолел четыре круга за 34 минуты и 9,8 секунды.

    Второе место занял швейцарец Дарио Колонья (отставание — 23,5 секунды), тройку лучших замкнул еще один российский лыжник Иван Якимушкин (+25,3).

    Отметим, что российские лыжники Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись друг с другом перед финишем.

    Лыжные гонки. Тур де Ски. 2-й этап
    Мужчины. Масс-старт.15 км, классический стиль

    1. Александр Большунов (Россия) — 34.09,8
    2. Дарио Колонья (Швейцария) — 23,5
    3. Иван Якимушкин (Россия) — 25,3
    4. Морис Манифика (Франция) — 27,7
    5. Денис Спицов (Россия) — 34,4
    6. Оскар Свенссон (Швеция) — 36,3
    7. Илья Семиков (Россия) — 43,4
    8. Евгений Белов (Россия) — 47,2
    13. Артем Мальцев (Россия) — 49,8
    23. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.22,8
    29. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1.29,6
    32. Александр Терентьев (Россия) — 1.46,0
    43. Глеб Ретивых (Россия) — 2.15,4
    Алексей Червоткин (Россия) — дисквалифицирован. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов Россия может положить в сетку немцев?
  • Россия U20 — Германия U20. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Начнет ли «Реал» новый год с домашней победы?
  • «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Продолжат ли «канониры» свое победное шествие?
  • «Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100
  • баксов
    новым игрокам
    • забрать
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    103
  • Новогодний паровоз
  • Завтра в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Россия U20 — Германия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Реал — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Гарсия — Кэмпбелл
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон