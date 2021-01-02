Большунов выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии

Российский лыжник преодолел четыре круга за 34 минуты и 9,8 секунды.
Второе место занял швейцарец Дарио Колонья (отставание — 23,5 секунды), тройку лучших замкнул еще один российский лыжник Иван Якимушкин (+25,3).
Отметим, что российские лыжники Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись друг с другом перед финишем.
Лыжные гонки. Тур де Ски. 2-й этап
Мужчины. Масс-старт.15 км, классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 34.09,8
2. Дарио Колонья (Швейцария) — 23,5
3. Иван Якимушкин (Россия) — 25,3
4. Морис Манифика (Франция) — 27,7
5. Денис Спицов (Россия) — 34,4
6. Оскар Свенссон (Швеция) — 36,3
7. Илья Семиков (Россия) — 43,4
8. Евгений Белов (Россия) — 47,2
13. Артем Мальцев (Россия) — 49,8
23. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.22,8
29. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1.29,6
32. Александр Терентьев (Россия) — 1.46,0
43. Глеб Ретивых (Россия) — 2.15,4
Алексей Червоткин (Россия) — дисквалифицирован. 0