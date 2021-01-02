Большунов выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии

Россиянинзанял первое место в масс-старте на 15 км классическим стилем на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски».

Российский лыжник преодолел четыре круга за 34 минуты и 9,8 секунды.

Второе место занял швейцарец Дарио Колонья (отставание — 23,5 секунды), тройку лучших замкнул еще один российский лыжник Иван Якимушкин (+25,3).

Отметим, что российские лыжники Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись друг с другом перед финишем.

Лыжные гонки. Тур де Ски. 2-й этап

Мужчины. Масс-старт.15 км, классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) — 34.09,8

2. Дарио Колонья (Швейцария) — 23,5

3. Иван Якимушкин (Россия) — 25,3

4. Морис Манифика (Франция) — 27,7

5. Денис Спицов (Россия) — 34,4

6. Оскар Свенссон (Швеция) — 36,3

7. Илья Семиков (Россия) — 43,4

8. Евгений Белов (Россия) — 47,2

13. Артем Мальцев (Россия) — 49,8

23. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.22,8

29. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1.29,6

32. Александр Терентьев (Россия) — 1.46,0

43. Глеб Ретивых (Россия) — 2.15,4

Алексей Червоткин (Россия) — дисквалифицирован. 0