Щербакова: Спасибо себе, что не снялась, поборолась и все получилось

Фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о своем выступлении на чемпионате России в Челябинске.

16-летняя спортсменка стала лучшей по итогам и короткой, и произвольной программ и в итоге набрала 264,10 балла.

Щербакова выступала на турнире после пневмонии, ее участие в соревнованиях было под вопросом.

«Я очень счастлива. Хочу сказать большое спасибо всем, кто к этому причастен. Спасибо себе, что не снялась, поборолась и что все получилось.

Знала, что, чтобы мне ни сказали, все равно выйду на лёд и буду бороться», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Отметим, что фигуристка в третий раз подряд выиграла чемпионат России. 0