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    Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду

    Прочие Фигурное катание
    Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

    Александра Степанова и Иван Букин
    Александра Степанова и Иван Букин

    За произвольный танец дуэт получил 132,88 балла, общая сумма составила 220,16 балла (ритм-танец — 87,28 балла).

    Эта победа на первенстве страны стала первой в карьере фигуристов — до этого они четыре раза занимали второе место и еще дважды — третье.

    Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро: 126,92 балла в произвольном танце и 210,94 балла в сумме. Замкнули тройку Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин: 116,78 балла в произвольном танце и 196,97 балла в сумме.

    Чемпионат России. Танцевальные дуэты

    1. Александра Степанова/Иван Букин — 220,16
    2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 210,94
    3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин — 196,97
    4. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко — 194,29
    5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 192,68
    6. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 182,86
    7. Светлана Лизунова/Александр Вахнов — 165,48
    8. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 160,71
    9. Софья Карташова/Илья Карпов — 153,01
    10. Влада Павленина/Александр Алексанян — 152,44
    11. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко — 143,03
    12. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 124,50
    13. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский — 123,64
    14. Влада Чашникова/Захар Черезов — 115,96. 0

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