Третьяк по решению CAS должен выйти из совета ИИХФ и не сможет посещать ЧМ и ОИ

Президент Федерации хоккея Россиидолжен выйти из совета Международного федерация хоккея (ИИХФ) согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

По решению CAS по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством. госчиновники РФ должны выйти из руководящих структур международных федераций (МОК, МПК, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, ИИХФ) на следующие два года.

В число чиновников, на которых распространяется решение, включены замминистры, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент РФ, члены Федерального собрания РФ, включая Совет федерации и государственную Думу, главы и заместители глав федеральных агентств и служб, Центра спортивной подготовки, а также сотрудники Управления делами президента РФ и Следственного комитета России.

Этим чиновникам запрещается быть членами международных федераций, аккредитоваться, посещать или участвовать в Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира, проводимых под эгидой федераций-подписантов.

Под исключение попадают представители правительства:

— включённые в МОК/МПК исключительно как частные лица;

— приглашённые на турнир главой государства или премьер-министром страны-хозяйки турнира;

— участвующие в турнирах в качестве спортсмена или персонала, обслуживающего спортсменов.

Таким образом, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк должен выйти из совета ИИХФ, кроме того, он не сможет посещать чемпионаты мира по хоккею и Олимпиаду, если его не пригласит глава страны-хозяйки турнира, сообщает «Чемпионат». 0