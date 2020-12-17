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    Третьяк по решению CAS должен выйти из совета ИИХФ и не сможет посещать ЧМ и ОИ

    Прочие Олимпизм Допинг Вокруг спорта
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк должен выйти из совета Международного федерация хоккея (ИИХФ) согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    По решению CAS по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством. госчиновники РФ должны выйти из руководящих структур международных федераций (МОК, МПК, Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, ИИХФ) на следующие два года.

    В число чиновников, на которых распространяется решение, включены замминистры, министры, вице-премьеры, премьер-министр и президент РФ, члены Федерального собрания РФ, включая Совет федерации и государственную Думу, главы и заместители глав федеральных агентств и служб, Центра спортивной подготовки, а также сотрудники Управления делами президента РФ и Следственного комитета России.

    Этим чиновникам запрещается быть членами международных федераций, аккредитоваться, посещать или участвовать в Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира, проводимых под эгидой федераций-подписантов.

    Под исключение попадают представители правительства:

    — включённые в МОК/МПК исключительно как частные лица;
    — приглашённые на турнир главой государства или премьер-министром страны-хозяйки турнира;
    — участвующие в турнирах в качестве спортсмена или персонала, обслуживающего спортсменов.

    Таким образом, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк должен выйти из совета ИИХФ, кроме того, он не сможет посещать чемпионаты мира по хоккею и Олимпиаду, если его не пригласит глава страны-хозяйки турнира, сообщает «Чемпионат». 0

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