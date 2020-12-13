Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе КМ в Хохфильцене

Норвежская биатлонисткастала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Спортсменка, стартовавшая четвертой, допустила два промаха на огневых рубежах, однако и этого хватило для победы.

Второе место заняла белоруска Динара Алимбекова, третье — француженка Жулия Симон.

Представительницы России вновь не попали в десятку. Лучшей стала Ирина Казакевич, приехавшая к финишу 14-й с двумя кругами штрафа.

Кубок мира. 3-й этап. Хохфильцен (Австрия)

Женщины. Гонка преследования 10 км

1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — 29.04,6 (2 шт. круга)

2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание 13,9 (0)

3. Жулия Симон (Франция) — 17,8 (3)

4. Ханна Эберг (Швеция) — 21,4 (0)

5. Каролин Кноттен (Норвегия) — 52,6 (0)

6. Доротея Вирер (Италия) — 1.04,9 (2)

14. Ирина Казакевич (Россия) — 1.37,5 (2)

28. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.32,4 (4)

42. Евгения Павлова (Россия) — 3.33,7 (4) 0