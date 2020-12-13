Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе КМ в Хохфильцене

Спортсменка, стартовавшая четвертой, допустила два промаха на огневых рубежах, однако и этого хватило для победы.
Второе место заняла белоруска Динара Алимбекова, третье — француженка Жулия Симон.
Представительницы России вновь не попали в десятку. Лучшей стала Ирина Казакевич, приехавшая к финишу 14-й с двумя кругами штрафа.
Кубок мира. 3-й этап. Хохфильцен (Австрия)
Женщины. Гонка преследования 10 км
1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — 29.04,6 (2 шт. круга)
2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание 13,9 (0)
3. Жулия Симон (Франция) — 17,8 (3)
4. Ханна Эберг (Швеция) — 21,4 (0)
5. Каролин Кноттен (Норвегия) — 52,6 (0)
6. Доротея Вирер (Италия) — 1.04,9 (2)
14. Ирина Казакевич (Россия) — 1.37,5 (2)
28. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.32,4 (4)
42. Евгения Павлова (Россия) — 3.33,7 (4) 0