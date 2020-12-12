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    • Фийон-Майе — победитель гонки преследования в Хохфильцене
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    Фийон-Майе — победитель гонки преследования в Хохфильцене

    Прочие Биатлон
    Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

    Кентен Фийон-Майе
    Кентен Фийон-Майе

    Фийон-Майе избежал промахов на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 32 минуты 38,7 секунды.

    Второе место занял другой француз Эмильен Жаклен, замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Дале.

    Лучшим из российских биатлонистов стал Евгений Гараничев, занявший 14-е место.

    Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
    Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

    1. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 32.38,7 (0 промахов)
    2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 25,5 (0).
    3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +49,5 (2).
    4. Йоханнес Бё (Норвегия) — +58,0 (3)…
    14. Евгений Гараничев (Россия) — +2.06,0 (1)…
    19. Матвей Елисеев (Россия) — +2.19,7 (2)...
    21. Александр Логинов (Россия) — +2.20,8 (3)…
    24. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.23,3 (2)…
    31. Антон Бабиков (Россия) — +2.41,6 (0). 0

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