Фийон-Майе — победитель гонки преследования в Хохфильцене

Фийон-Майе избежал промахов на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 32 минуты 38,7 секунды.
Второе место занял другой француз Эмильен Жаклен, замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Дале.
Лучшим из российских биатлонистов стал Евгений Гараничев, занявший 14-е место.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 32.38,7 (0 промахов)
2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 25,5 (0).
3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +49,5 (2).
4. Йоханнес Бё (Норвегия) — +58,0 (3)…
14. Евгений Гараничев (Россия) — +2.06,0 (1)…
19. Матвей Елисеев (Россия) — +2.19,7 (2)...
21. Александр Логинов (Россия) — +2.20,8 (3)…
24. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.23,3 (2)…
31. Антон Бабиков (Россия) — +2.41,6 (0). 0