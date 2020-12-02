Нурмагомедов: Если Уайт предложит 100 миллионов долларов — это будет проблемой

Российский боецрассказал о том, чего ждет от встречи с главой UFC

«Еще не виделся с Уайтом. Последний раз виделся с ним после своего боя. Тогда еще толком не могли поговорить — 40 минут с моего боя прошло. Когда наши ребята будут драться на "Бойцовском острове" 23 января, я тоже буду там, и с Дэйной пообщаемся обо всем» — приводит слова Хабиба Sport24.ru.

«Что ожидаю от встречи с Уайтом? Первое: я думаю, он предложит деньги. Соперником удивить трудно. Вот как думаете, с кем драться? Порье и Макгрегор? Обоих придушил. Что там делать? Для чего? Деньги только если. Спортивного интереса нет там. Лошадь не бегает, пока осел не выиграет. Это аварская поговорка. У меня нет желания с ними там бегать. Так что если только деньги. Ты прикинь, тебе 100 миллионов долларов предлагают? Вот это уже проблема».

Напомним, Хабиб заявил о завершении карьеры 24 октября после победы над Джастином Гейджи. 0