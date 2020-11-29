Эберг выиграла спринт на этапе КМ в Контиолахти, Миронова — 18-я

Шведкаодержала победу в женской спринтерской гонке на 1-м этапе Кубка мира по биталону в Контиолахти.

Шведская биатлонистка преодолела дистанцию в 7,5 километра за 21 минуту 1,4 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место у представительницы Норвегии Марте Рейселанд, замкнула тройку призерок ее соотечественница Каролин Кноттен.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она расположилась в протоколе на 18-й строчке, допустив 1 промах.

Победительница индивидуальной гонки итальянка Доротея Вирер заняла 22-е место.

Биатлон. Кубок мира. Контиолахти (Финляндия)

Женщины. Спринт 7,5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 21.01,4 (0)

2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — отставание 23,9 (0)

3. Каролин Кноттен (Норвегия) — 37,8 (0)

4. Юханна Скоттхайм (Швеция) — 44,9 (0)

5. Мона Брорссон (Швеция) — 50,1 (1)

6. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 52,5 (1)

18. Светлана Миронова (Россия) — 1.22,8 (1)

26. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.31,9 (1)

28. Ирина Казакевич (Россия) — 1.36,2 (1)

35. Евгения Павлова (Россия) — 1.47,7 (2)

46. Лариса Куклина (Россия) — 2.00,2 (2)

74. Тамара Воронина (Россия) — 2.50,0 (3) 0