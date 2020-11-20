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    • Грузин Квителашвили выиграл короткую программу на Гран-при России
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    Грузин Квителашвили выиграл короткую программу на Гран-при России

    Прочие Фигурное катание
    На московском этапе Гран-при по фигурному катанию мужчины выступили с короткими программами.

    Морис Квителашвили
    Морис Квителашвили

    Лучшим с результатом 99,56 балла стал представитель Грузии Морис Квителашвили.

    Второй результат показал Петр Гуменник (96,26), третий — Михаил Коляда (93,34).

    Гран-при по фигурному катанию
    3-й этап. Москва
    Rostelecom Cup. Мужчины. Короткая программа

    1. Морис Квителашвили (Грузия) — 99,56
    2. Петр Гуменник (Россия) — 96,26
    3. Михаил Коляда (Россия) — 93,34
    4. Макар Игнатов (Россия) — 91,82
    5. Дмитрий Алиев (Россия) — 89,62
    6. Андрей Мозалев (Россия) — 86,01
    7. Евгений Семененко (Россия) — 83,42
    8. Роман Савосин (Россия) — 82,35
    9. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 81,55
    10. Илья Яблоков (Россия) — 79,15 0

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