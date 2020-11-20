Грузин Квителашвили выиграл короткую программу на Гран-при России

Морис Квителашвили
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Лучшим с результатом 99,56 балла стал представитель Грузии Морис Квителашвили.
Второй результат показал Петр Гуменник (96,26), третий — Михаил Коляда (93,34).
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап. Москва
Rostelecom Cup. Мужчины. Короткая программа
1. Морис Квителашвили (Грузия) — 99,56
2. Петр Гуменник (Россия) — 96,26
3. Михаил Коляда (Россия) — 93,34
4. Макар Игнатов (Россия) — 91,82
5. Дмитрий Алиев (Россия) — 89,62
6. Андрей Мозалев (Россия) — 86,01
7. Евгений Семененко (Россия) — 83,42
8. Роман Савосин (Россия) — 82,35
9. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 81,55
10. Илья Яблоков (Россия) — 79,15 0