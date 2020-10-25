Фигуристка Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи

Щербакова набрала за произвольную программу 162,44 балла, что позволило ей занять первое место, в сумме набрав 239,91.
Второй по итогам двух дней стала Дарья Усачева, выигравшая днем ранее короткую программу. Ее сумма 225,19 балла.
Третей стала чемпионка мира и Европы 20215 Елизавета Туктамышева.
Четвертый этап турнира пройдет в Казани с 8 по 12 ноября.
Кубок России. 3-й этап
Женщины. Произвольная программа
1. Анна Щербакова — 162,44
2. Дарья Усачева — 146,78
3. Елизавета Туктамышева — 135,90
4. Софья Самодурова — 127,79
5. Анастасия Гулякова — 117,15
6. Елизавета Нугуманова — 114,68
Итог
1. Анна Щербакова — 239,91
2. Дарья Усачева — 225,19
3. Елизавета Туктамышева — 213,26
4. Софья Самодурова — 193,05
5. Анастасия Гулякова — 186,44
6. Елизавета Нугуманова — 179,65 0