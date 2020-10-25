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    Фигуристка Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи

    Прочие Фигурное катание
    Двукратная чемпионка России Анна Щербакова одержала победу на третьем этапе Кубка России в Сочи.

    Анна Щербакова
    Анна Щербакова

    Щербакова набрала за произвольную программу 162,44 балла, что позволило ей занять первое место, в сумме набрав 239,91.

    Второй по итогам двух дней стала Дарья Усачева, выигравшая днем ранее короткую программу. Ее сумма 225,19 балла.

    Третей стала чемпионка мира и Европы 20215 Елизавета Туктамышева.

    Четвертый этап турнира пройдет в Казани с 8 по 12 ноября.

    Кубок России. 3-й этап
    Женщины. Произвольная программа

    1. Анна Щербакова — 162,44
    2. Дарья Усачева — 146,78
    3. Елизавета Туктамышева — 135,90
    4. Софья Самодурова — 127,79
    5. Анастасия Гулякова — 117,15
    6. Елизавета Нугуманова — 114,68

    Итог

    1. Анна Щербакова — 239,91
    2. Дарья Усачева — 225,19
    3. Елизавета Туктамышева — 213,26
    4. Софья Самодурова — 193,05
    5. Анастасия Гулякова — 186,44
    6. Елизавета Нугуманова — 179,65 0

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